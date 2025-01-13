سعر BlockChat (BCD)
سعر BlockChat (BCD) المباشر لليوم هو USD 0.00618579. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BCD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlockChat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06
- تغيير سعر BlockChat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BlockChat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockChat مقابل USD هو $ -0.0031560277 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockChat مقابل USD هو $ -0.0030266068 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockChat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0031560277
|-51.02%
|60 يوم
|$ -0.0030266068
|-48.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockChat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-27.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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