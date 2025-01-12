سعر BlockChainPeople (BCP)
سعر BlockChainPeople (BCP) المباشر لليوم هو USD 0.00895906. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 188.20K. يتم تحديث سعر BCP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlockChainPeople الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.36K
- تغيير سعر BlockChainPeople خلال اليوم هو -2.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر BlockChainPeople مقابل USD هو $ -0.000257631811899158 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockChainPeople مقابل USD هو $ -0.0031909806 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockChainPeople مقابل USD هو $ -0.0040875612 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockChainPeople مقابل USD هو $ -0.010200326127337377 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000257631811899158
|-2.79%
|30 يوم
|$ -0.0031909806
|-35.61%
|60 يوم
|$ -0.0040875612
|-45.62%
|90 يوم
|$ -0.010200326127337377
|-53.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockChainPeople: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.17%
-2.79%
-14.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BlockChainPeople is an organization dedicated to studying the behavior and psychology of blockchain practitioners and participants.$ BCP is the MEME we issued.
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