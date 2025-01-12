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سعر BlockChainPeople (BCP) المباشر لليوم هو USD 0.00895906 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 188.20K . يتم تحديث سعر BCP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlockChainPeople الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.36K - تغيير سعر BlockChainPeople خلال اليوم هو -2.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر BlockChainPeople (BCP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlockChainPeople مقابل USD هو $ -0.000257631811899158 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockChainPeople مقابل USD هو $ -0.0031909806 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockChainPeople مقابل USD هو $ -0.0040875612 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockChainPeople مقابل USD هو $ -0.010200326127337377 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000257631811899158 -2.79% 30 يوم $ -0.0031909806 -35.61% 60 يوم $ -0.0040875612 -45.62% 90 يوم $ -0.010200326127337377 -53.23%

تحليل سعر BlockChainPeople (BCP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockChainPeople: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0085262$ 0.0085262 $ 0.0085262 24 ساعة مرتفع $ 0.00934025$ 0.00934025 $ 0.00934025 عالية طوال الوقت $ 40.42$ 40.42 $ 40.42 تغير السعر (1 ساعة) +4.17% تغير السعر (1يوم) -2.79% تغير السعر (7 أيام) -14.21%

معلومات سوق BlockChainPeople (BCP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: