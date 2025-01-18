سعر BlockChainCoinX (XCCX)
سعر BlockChainCoinX (XCCX) المباشر لليوم هو USD 0.01385689. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XCCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlockChainCoinX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 481.44
- تغيير سعر BlockChainCoinX خلال اليوم هو +1.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BlockChainCoinX مقابل USD هو $ +0.00022186 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockChainCoinX مقابل USD هو $ -0.0013607161 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockChainCoinX مقابل USD هو $ +0.0008216151 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockChainCoinX مقابل USD هو $ +0.000205312764952472 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00022186
|+1.63%
|30 يوم
|$ -0.0013607161
|-9.81%
|60 يوم
|$ +0.0008216151
|+5.93%
|90 يوم
|$ +0.000205312764952472
|+1.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockChainCoinX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
+1.63%
+0.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BlockchaincoinX is, a Free, Permissionless, Open-source, Proof of Work, blockchain coin. Purely designed to secure, an on-chain, transaction protocol, distributed ledger and decentralized consensus mechanism. XCCX provides an intelligent, dynamic, automated, system, for transaction validators, creating value, using on-chain Staking incentives
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