توكنوميكس Blockchain Monster Hunt (BCMC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Blockchain Monster Hunt (BCMC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Blockchain Monster Hunt (BCMC) NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins. الموقع الرسمي: https://bcmhunt.com/ اشتر BCMC الآن!

توكنوميكس Blockchain Monster Hunt (BCMC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Blockchain Monster Hunt (BCMC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 216.27K $ 216.27K $ 216.27K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 236.14M $ 236.14M $ 236.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 915.82K $ 915.82K $ 915.82K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.22 $ 4.22 $ 4.22 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00091582 $ 0.00091582 $ 0.00091582 معرفة المزيد عن سعر Blockchain Monster Hunt (BCMC)

توكنوميكس Blockchain Monster Hunt (BCMC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Blockchain Monster Hunt (BCMC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BCMC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BCMC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BCMC، استكشف السعر المباشر لتوكن BCMC!

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