توكنوميكس Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods

Liquidity Providing

Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)

Staking and NFT based governance

Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token) الموقع الرسمي: https://www.blockchaincuties.finance/ اشتر BCUG الآن!

توكنوميكس Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.22K $ 7.22K $ 7.22K إجمالي العرض: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M العرض المتداول: $ 691.06K $ 691.06K $ 691.06K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.44K $ 40.44K $ 40.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 19.51 $ 19.51 $ 19.51 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00500135 $ 0.00500135 $ 0.00500135 السعر الحالي: $ 0.01045076 $ 0.01045076 $ 0.01045076 معرفة المزيد عن سعر Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

توكنوميكس Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BCUG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BCUG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BCUG، استكشف السعر المباشر لتوكن BCUG!

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