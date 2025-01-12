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سعر Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) المباشر لليوم هو USD 0.03298375 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.79K . يتم تحديث سعر BCUG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blockchain Cuties Universe Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.10 - تغيير سعر Blockchain Cuties Universe Governance خلال اليوم هو -6.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 691.06K

أداء سعر Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blockchain Cuties Universe Governance مقابل USD هو $ -0.00240823058704879 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blockchain Cuties Universe Governance مقابل USD هو $ +0.0004873250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blockchain Cuties Universe Governance مقابل USD هو $ -0.0026724654 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blockchain Cuties Universe Governance مقابل USD هو $ -0.01364012212260369 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00240823058704879 -6.80% 30 يوم $ +0.0004873250 +1.48% 60 يوم $ -0.0026724654 -8.10% 90 يوم $ -0.01364012212260369 -29.25%

تحليل سعر Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blockchain Cuties Universe Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03297026$ 0.03297026 $ 0.03297026 24 ساعة مرتفع $ 0.03842679$ 0.03842679 $ 0.03842679 عالية طوال الوقت $ 19.51$ 19.51 $ 19.51 تغير السعر (1 ساعة) -14.11% تغير السعر (1يوم) -6.80% تغير السعر (7 أيام) -26.72%

معلومات سوق Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: