سعر Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)
سعر Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) المباشر لليوم هو USD 0.03298375. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.79K. يتم تحديث سعر BCUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blockchain Cuties Universe Governance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.10
- تغيير سعر Blockchain Cuties Universe Governance خلال اليوم هو -6.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 691.06K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BCUG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BCUG.
خلال اليوم، كان سعر Blockchain Cuties Universe Governance مقابل USD هو $ -0.00240823058704879 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blockchain Cuties Universe Governance مقابل USD هو $ +0.0004873250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blockchain Cuties Universe Governance مقابل USD هو $ -0.0026724654 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blockchain Cuties Universe Governance مقابل USD هو $ -0.01364012212260369 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00240823058704879
|-6.80%
|30 يوم
|$ +0.0004873250
|+1.48%
|60 يوم
|$ -0.0026724654
|-8.10%
|90 يوم
|$ -0.01364012212260369
|-29.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blockchain Cuties Universe Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-14.11%
-6.80%
-26.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BCUG إلى AUD
A$0.053433675
|1 BCUG إلى GBP
￡0.0267168375
|1 BCUG إلى EUR
€0.0319942375
|1 BCUG إلى USD
$0.03298375
|1 BCUG إلى MYR
RM0.1480970375
|1 BCUG إلى TRY
₺1.16762475
|1 BCUG إلى JPY
¥5.2005478625
|1 BCUG إلى RUB
₽3.3521385125
|1 BCUG إلى INR
₹2.8422097375
|1 BCUG إلى IDR
Rp540.7171266
|1 BCUG إلى PHP
₱1.94604125
|1 BCUG إلى EGP
￡E.1.665679375
|1 BCUG إلى BRL
R$0.20186055
|1 BCUG إلى CAD
C$0.0474966
|1 BCUG إلى BDT
৳4.0414988875
|1 BCUG إلى NGN
₦51.3764785125
|1 BCUG إلى UAH
₴1.4008198625
|1 BCUG إلى VES
Bs1.74813875
|1 BCUG إلى PKR
Rs9.22621455
|1 BCUG إلى KZT
₸17.488643925
|1 BCUG إلى THB
฿1.14387645
|1 BCUG إلى TWD
NT$1.0920919625
|1 BCUG إلى CHF
Fr0.0300152125
|1 BCUG إلى HKD
HK$0.256613575
|1 BCUG إلى MAD
.د.م0.3328060375