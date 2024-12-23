سعر Blockchain Brawlers (BRWL)
سعر Blockchain Brawlers (BRWL) المباشر لليوم هو USD 0.00177684. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.79M. يتم تحديث سعر BRWL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blockchain Brawlers الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 355.84K
- تغيير سعر Blockchain Brawlers خلال اليوم هو -1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Blockchain Brawlers مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blockchain Brawlers مقابل USD هو $ +0.0001261197 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blockchain Brawlers مقابل USD هو $ +0.0000794348 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blockchain Brawlers مقابل USD هو $ +0.000273136158268596 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.32%
|30 يوم
|$ +0.0001261197
|+7.10%
|60 يوم
|$ +0.0000794348
|+4.47%
|90 يوم
|$ +0.000273136158268596
|+18.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blockchain Brawlers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
-1.32%
-23.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Created by WAX Studios, Blockchain Brawlers is the rowdiest play-to-earn game in metaverse history, featuring a hilarious and entertaining cast of NFT characters. We’re talking about a ragtag brigade of high-flying heels that includes the likes of The Iron Pole, Crocodile Dundalk, and Juggernaut (to name a few) that help gamers brawl their way to NFT supremacy. The game features 400 “Founder’s Edition” Legendary 1-of-1 brawlers, a limited-edition collection of Ric Flair NFTs, hard-hitting gear packs, limited-edition swag and so much more. Powered by BRWL tokens, each brawler plays an integral role in the Blockchain Brawlers play-to-earn game as players brawl, earn, and craft their way to fame and fortune.
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