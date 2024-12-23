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سعر Blockchain Brawlers (BRWL) المباشر لليوم هو USD 0.00177684 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.79M . يتم تحديث سعر BRWL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blockchain Brawlers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 355.84K - تغيير سعر Blockchain Brawlers خلال اليوم هو -1.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Blockchain Brawlers (BRWL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blockchain Brawlers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blockchain Brawlers مقابل USD هو $ +0.0001261197 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blockchain Brawlers مقابل USD هو $ +0.0000794348 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blockchain Brawlers مقابل USD هو $ +0.000273136158268596 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.32% 30 يوم $ +0.0001261197 +7.10% 60 يوم $ +0.0000794348 +4.47% 90 يوم $ +0.000273136158268596 +18.16%

تحليل سعر Blockchain Brawlers (BRWL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blockchain Brawlers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00176461$ 0.00176461 $ 0.00176461 24 ساعة مرتفع $ 0.00202905$ 0.00202905 $ 0.00202905 عالية طوال الوقت $ 0.750138$ 0.750138 $ 0.750138 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) -1.32% تغير السعر (7 أيام) -23.26%

معلومات سوق Blockchain Brawlers (BRWL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: