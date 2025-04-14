سعر block AI (BLOCK)
سعر block AI (BLOCK) المباشر لليوم هو USD 0.00001831. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.34K. يتم تحديث سعر BLOCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق block AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر block AI خلال اليوم هو -1.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 837.71M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BLOCK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BLOCK.
خلال اليوم، كان سعر block AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر block AI مقابل USD هو $ -0.0000012264 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر block AI مقابل USD هو $ -0.0000071019 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر block AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.85%
|30 يوم
|$ -0.0000012264
|-6.69%
|60 يوم
|$ -0.0000071019
|-38.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر block AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.85%
+23.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Create with AI— $block revolutionise crypto management with 🤖 AItoken bots. Create, Own, Monetized Apps, Agents and Staking using the AI tech powered by $block. $block revolutionise crypto management with 🤖 AItoken bots. Create, Own, Monetize Apps, Agents and Staking using the AI tech powered by $block. BLOCK AI provids creation and minting using advanced AI-powered algorithms designed to optimize tokenomics and ensure a balanced, sustainable growth trajectory. By leveraging cutting-edge AI technology, the creation and minting process is dynamic, adapting to market trends and providing real-time adjustments to token supply and lock to maintain stability and liquidity. In addition to the innovative minting process, $BLOCK integrates AI-driven volume and holder bots, which work in tandem to consistently monitor and influence market trends, promoting the token's visibility and long-term performance. This intelligent ecosystem helps secure the token's position in the market while providing holders with benefits such as reduced tax rates and high Annual Percentage Yields (APY) through staking, encouraging active participation and long-term investment.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BLOCK إلى VND
₫0.46948671
|1 BLOCK إلى AUD
A$0.0000289298
|1 BLOCK إلى GBP
￡0.0000139156
|1 BLOCK إلى EUR
€0.0000159297
|1 BLOCK إلى USD
$0.00001831
|1 BLOCK إلى MYR
RM0.0000809302
|1 BLOCK إلى TRY
₺0.0006959631
|1 BLOCK إلى JPY
¥0.0026126539
|1 BLOCK إلى RUB
₽0.0015477443
|1 BLOCK إلى INR
₹0.0015750262
|1 BLOCK إلى IDR
Rp0.3051665446
|1 BLOCK إلى KRW
₩0.0261944691
|1 BLOCK إلى PHP
₱0.0010449517
|1 BLOCK إلى EGP
￡E.0.0009369227
|1 BLOCK إلى BRL
R$0.0001072966
|1 BLOCK إلى CAD
C$0.0000252678
|1 BLOCK إلى BDT
৳0.0022200875
|1 BLOCK إلى NGN
₦0.0291096042
|1 BLOCK إلى UAH
₴0.0007563861
|1 BLOCK إلى VES
Bs0.00130001
|1 BLOCK إلى PKR
Rs0.0051229549
|1 BLOCK إلى KZT
₸0.0094428332
|1 BLOCK إلى THB
฿0.0006126526
|1 BLOCK إلى TWD
NT$0.0005936102
|1 BLOCK إلى AED
د.إ0.0000671977
|1 BLOCK إلى CHF
Fr0.0000148311
|1 BLOCK إلى HKD
HK$0.0001419025
|1 BLOCK إلى MAD
.د.م0.0001699168
|1 BLOCK إلى MXN
$0.0003707775