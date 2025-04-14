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سعر block AI (BLOCK) المباشر لليوم هو USD 0.00001831 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.34K . يتم تحديث سعر BLOCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق block AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر block AI خلال اليوم هو -1.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 837.71M

أداء سعر block AI (BLOCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر block AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر block AI مقابل USD هو $ -0.0000012264 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر block AI مقابل USD هو $ -0.0000071019 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر block AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.85% 30 يوم $ -0.0000012264 -6.69% 60 يوم $ -0.0000071019 -38.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر block AI (BLOCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر block AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001788$ 0.00001788 $ 0.00001788 24 ساعة مرتفع $ 0.00001888$ 0.00001888 $ 0.00001888 عالية طوال الوقت $ 0.00251275$ 0.00251275 $ 0.00251275 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.85% تغير السعر (7 أيام) +23.25%

معلومات سوق block AI (BLOCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: