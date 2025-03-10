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سعر Block Agent (BONUS) المباشر لليوم هو USD 0.01398642 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 343.72K . يتم تحديث سعر BONUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Block Agent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.88K - تغيير سعر Block Agent خلال اليوم هو -0.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.58M

أداء سعر Block Agent (BONUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Block Agent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Block Agent مقابل USD هو $ -0.0070662456 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Block Agent مقابل USD هو $ -0.0065762510 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Block Agent مقابل USD هو $ -0.02942057915778958 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.35% 30 يوم $ -0.0070662456 -50.52% 60 يوم $ -0.0065762510 -47.01% 90 يوم $ -0.02942057915778958 -67.77%

تحليل سعر Block Agent (BONUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Block Agent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01348216$ 0.01348216 $ 0.01348216 24 ساعة مرتفع $ 0.01516059$ 0.01516059 $ 0.01516059 عالية طوال الوقت $ 0.949517$ 0.949517 $ 0.949517 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) -0.35% تغير السعر (7 أيام) -20.05%

معلومات سوق Block Agent (BONUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: