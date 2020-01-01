توكنوميكس Blobana pet (BLOB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Blobana pet (BLOB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Blobana pet (BLOB) Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it. الموقع الرسمي: https://blobanapet.com/ الوثيقة البيضاء: https://blobana-whitepaper.gitbook.io/blob اشتر BLOB الآن!

توكنوميكس Blobana pet (BLOB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Blobana pet (BLOB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 53.00K $ 53.00K $ 53.00K إجمالي العرض: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M العرض المتداول: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 53.00K $ 53.00K $ 53.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02231444 $ 0.02231444 $ 0.02231444 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Blobana pet (BLOB)

توكنوميكس Blobana pet (BLOB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Blobana pet (BLOB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BLOB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BLOB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BLOB، استكشف السعر المباشر لتوكن BLOB!

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