سعر Blobana pet (BLOB)
سعر Blobana pet (BLOB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 117.99K. يتم تحديث سعر BLOB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blobana pet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.41K
- تغيير سعر Blobana pet خلال اليوم هو -13.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Blobana pet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blobana pet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blobana pet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blobana pet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.92%
|30 يوم
|$ 0
|-97.62%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blobana pet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.42%
-13.92%
-59.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it.
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