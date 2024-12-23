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سعر Blobana pet (BLOB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 117.99K . يتم تحديث سعر BLOB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blobana pet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.41K - تغيير سعر Blobana pet خلال اليوم هو -13.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Blobana pet (BLOB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blobana pet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blobana pet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blobana pet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blobana pet مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.92% 30 يوم $ 0 -97.62% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blobana pet (BLOB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blobana pet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02231444$ 0.02231444 $ 0.02231444 تغير السعر (1 ساعة) -1.42% تغير السعر (1يوم) -13.92% تغير السعر (7 أيام) -59.54%

معلومات سوق Blobana pet (BLOB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: