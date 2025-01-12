سعر BLK2100 ($BLK)
سعر BLK2100 ($BLK) المباشر لليوم هو USD 0.00204487. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.94K. يتم تحديث سعر $BLK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BLK2100 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.99
- تغيير سعر BLK2100 خلال اليوم هو +0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر BLK2100 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BLK2100 مقابل USD هو $ -0.0000119307 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BLK2100 مقابل USD هو $ -0.0018909250 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BLK2100 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.18%
|30 يوم
|$ -0.0000119307
|-0.58%
|60 يوم
|$ -0.0018909250
|-92.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BLK2100: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+0.18%
-57.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The coin is – A token which embodies one of the greatest index’s known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it’s only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth.
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₽0.2078201381
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