احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $BLK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $BLK.

سعر BLK2100 ($BLK) المباشر لليوم هو USD 0.00204487 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.94K . يتم تحديث سعر $BLK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BLK2100 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.99 - تغيير سعر BLK2100 خلال اليوم هو +0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر BLK2100 ($BLK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BLK2100 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BLK2100 مقابل USD هو $ -0.0000119307 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BLK2100 مقابل USD هو $ -0.0018909250 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BLK2100 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.18% 30 يوم $ -0.0000119307 -0.58% 60 يوم $ -0.0018909250 -92.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BLK2100 ($BLK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BLK2100: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00204114$ 0.00204114 $ 0.00204114 24 ساعة مرتفع $ 0.00208266$ 0.00208266 $ 0.00208266 عالية طوال الوقت $ 0.187919$ 0.187919 $ 0.187919 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +0.18% تغير السعر (7 أيام) -57.12%

معلومات سوق BLK2100 ($BLK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: