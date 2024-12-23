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سعر Blitz Labs (BLITZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.94K . يتم تحديث سعر BLITZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blitz Labs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.29 - تغيير سعر Blitz Labs خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 212.42M

أداء سعر Blitz Labs (BLITZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blitz Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blitz Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blitz Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blitz Labs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -4.14% 60 يوم $ 0 -7.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blitz Labs (BLITZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blitz Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02102077$ 0.02102077 $ 0.02102077 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -44.19%

معلومات سوق Blitz Labs (BLITZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: