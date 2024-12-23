سعر Blitz Labs (BLITZ)
سعر Blitz Labs (BLITZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.94K. يتم تحديث سعر BLITZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blitz Labs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.29
- تغيير سعر Blitz Labs خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 212.42M
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خلال اليوم، كان سعر Blitz Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blitz Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blitz Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blitz Labs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.14%
|60 يوم
|$ 0
|-7.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blitz Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-44.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blitz Labs is a WEB3 collective dedicated to developing tools, services, and products that make basic crypto activities such as, but not limited to, participating in presales, exchanging tokens, bridging, as simple as possible and without unnecessary complexity. Blitz Labs' ultimate goal is to create a one-stop shop where users can conveniently complete all of their tasks in one site while paying the least fees possible. BlitzSale will be the first project launched under the Blitz Labs brand.
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