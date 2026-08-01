ما هي لعبة Blink Galaxy؟

Outer Ring MMO هي لعبة MMORPG خيال علمي من منظور الشخص الثالث، تدور أحداثها في عالم مفتوح مستوحى من سلسلة Outer Ring Saga. في هذا الكون، تتنافس 5 أنواع من الكائنات الحية، مقسمة إلى 4 فصائل مختلفة، للسيطرة على الكواكب والموارد. يمكن للاعبين الصيد بحثًا عن أسلحة أسطورية، والمشاركة في معارك PvP ضخمة، واستكشاف الأقبية الخطيرة لمواجهة الرؤساء، وجمع الغنائم والموارد الملحمية لترقية أسلحتهم وسفنهم.

ما الذي يجعل Blink Galaxy فريدة من نوعها؟

جميع الأصول في اللعبة إما يتم إنشاؤها من عمل اللاعبين أو بواسطةهم أنفسهم. يشمل ذلك السيوف والأسلحة النارية والدروع والمركبات والسفن والأراضي والمباني والأشياء الموجودة داخل المباني، وكلها يمكن تحويلها إلى رموز NFT. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموارد اللازمة لصناعة هذه الأشياء—مثل الحديد والنحاس والغاز والخشب—تعمل كرموز قابلة للاستبدال (Fungible Tokens). وهذا يتيح للاعبين أن يصبحوا المالكين الحقيقيين لهذه العناصر الرقمية وأن يحققوا قيمة من وقتهم المستثمر من خلال بيعها.

ما هو السعر المباشر لـ Blink Galaxy؟

يتم تداول Blink Galaxy بسعر $، مسجلًا تحركًا في السعر بنسبة -0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا الرقم في الوقت الفعلي المدخلات المجمعة من أسواق عقود الفروقات المتعددة.

ما مدى تقلب GQ اليوم؟

يبلغ معدل تقلب سعر GQ خلال الـ 24 ساعة الماضية --%. ويشير التقلب الأعلى إلى تغيرات سريعة في الأسعار، بينما يدل التقلب الأقل على استقرار أكبر.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة لـ Blink Galaxy؟

تذبذب سعر الرمز بين $ (الحد الأدنى) و$ (الحد الأقصى). غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا النطاق لتقييم الزخم اليومي وقوة السوق.

كم بلغ حجم التداول الذي حققه GQ؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، جمع GQ حجم تداول بلغ $--، مما يوضح مدى نشاط السوق مع هذا الأصل.

كيف يقارن السعر الحالي بأعلى وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $0.090516، بينما يبلغ أدنى مستوى له على الإطلاق $. تساعد مقارنة السعر الحالي بهذه المستويات المتداولين على فهم الدورات طويلة الأجل.

ما مدى قوة السيولة في سوق Blink Galaxy؟

تم تصنيف قوة السيولة بدرجة --/100، مما يشير إلى عمق طلب البيع والشراء وسهولة التنفيذ خلال جلسات التداول النشطة.

كيف يقارن GQ بالرموز الأخرى من فئة Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Kommunitas Launchpad,Racing Games,MMO؟

ضمن فئة Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Kommunitas Launchpad,Racing Games,MMO، يُظهر GQ أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم سيولة بلغ $-- واهتمام متواصل من المتداولين.