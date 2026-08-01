سعر Blindfold Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Blindfold Finance (BLIND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLIND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BLIND.

يحتل Blindfold Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,308.14، مع عرض متداول قدره 985.01M BLIND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLIND بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00239992، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BLIND بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Blindfold Finance (BLIND)

القيمة السوقية $ 15.31K$ 15.31K $ 15.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.31K$ 15.31K $ 15.31K إمداد دورة التداول 985.01M 985.01M 985.01M إجمالي العرض 998,783,910.535029 998,783,910.535029 998,783,910.535029

القيمة السوقية الحالية لـ Blindfold Finance هي $ 15.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLIND يبلغ 985.01M، مع إجمالي عرض 998783910.535029. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.31K.