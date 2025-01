ما هو Blin Metaverse ( BLIN )

Blin Metaverse is a decentralized and comprehensive NFT infrastructure based on Binance Smart Chain. Aims to reshape through IP,virtual social networking, NFT assets casting, right confirmation and value circulation on the chain ,to realize the comprehensive decentralized NFT infrastructure of diversified virtual reality interaction.

المصدر Blin Metaverse (BLIN) الموقع الرسمي