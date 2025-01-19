سعر Blin Metaverse (BLIN)
سعر Blin Metaverse (BLIN) المباشر لليوم هو USD 0.00123712. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blin Metaverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 206.20
- تغيير سعر Blin Metaverse خلال اليوم هو -5.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Blin Metaverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blin Metaverse مقابل USD هو $ -0.0000086071 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blin Metaverse مقابل USD هو $ -0.0002173285 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blin Metaverse مقابل USD هو $ -0.0006900702217971929 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.50%
|30 يوم
|$ -0.0000086071
|-0.69%
|60 يوم
|$ -0.0002173285
|-17.56%
|90 يوم
|$ -0.0006900702217971929
|-35.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blin Metaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-5.50%
+13.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blin Metaverse is a decentralized and comprehensive NFT infrastructure based on Binance Smart Chain. Aims to reshape through IP,virtual social networking, NFT assets casting, right confirmation and value circulation on the chain ,to realize the comprehensive decentralized NFT infrastructure of diversified virtual reality interaction.
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