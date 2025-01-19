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سعر Blin Metaverse (BLIN) المباشر لليوم هو USD 0.00123712 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BLIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blin Metaverse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 206.20 - تغيير سعر Blin Metaverse خلال اليوم هو -5.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Blin Metaverse (BLIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blin Metaverse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blin Metaverse مقابل USD هو $ -0.0000086071 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blin Metaverse مقابل USD هو $ -0.0002173285 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blin Metaverse مقابل USD هو $ -0.0006900702217971929 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.50% 30 يوم $ -0.0000086071 -0.69% 60 يوم $ -0.0002173285 -17.56% 90 يوم $ -0.0006900702217971929 -35.80%

تحليل سعر Blin Metaverse (BLIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blin Metaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00117453$ 0.00117453 $ 0.00117453 24 ساعة مرتفع $ 0.00131235$ 0.00131235 $ 0.00131235 عالية طوال الوقت $ 0.03466437$ 0.03466437 $ 0.03466437 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) -5.50% تغير السعر (7 أيام) +13.13%

معلومات سوق Blin Metaverse (BLIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: