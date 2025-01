ما هو Bless Global Credit ( BLEC )

Bless Global is a MMORPG mobile game published by Tigon Mobile, a subsidiary of the KOSDAQ-listed company Longtu Korea. Based on the original worldview and content of the PC game Bless, this AAA-level MMORPG retains the exceptional quality of Web2 games while incorporating the Web3 economic model. The Bless Global has a gamefi ecosystem that players can use $BLEC to interact with different game function such as donating to Guild Furnace and dissolving to corestals for upgrading equipments. For more information of $BLEC utilization, you may take a look at https://pocketbuff.gitbook.io/bless-global-whitepaper/economic-model/economic-system.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Bless Global Credit (BLEC) مستند تقني الموقع الرسمي