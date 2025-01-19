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سعر Bless Global Credit (BLEC) المباشر لليوم هو USD 0.0181993 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BLEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bless Global Credit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22 - تغيير سعر Bless Global Credit خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bless Global Credit (BLEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bless Global Credit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bless Global Credit مقابل USD هو $ -0.0000376161 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bless Global Credit مقابل USD هو $ +0.0003469459 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bless Global Credit مقابل USD هو $ +0.001462378031618016 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000376161 -0.20% 60 يوم $ +0.0003469459 +1.91% 90 يوم $ +0.001462378031618016 +8.74%

تحليل سعر Bless Global Credit (BLEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bless Global Credit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.40448$ 0.40448 $ 0.40448 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Bless Global Credit (BLEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: