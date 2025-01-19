سعر Bless Global Credit (BLEC)
سعر Bless Global Credit (BLEC) المباشر لليوم هو USD 0.0181993. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bless Global Credit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22
- تغيير سعر Bless Global Credit خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BLEC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BLEC.
خلال اليوم، كان سعر Bless Global Credit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bless Global Credit مقابل USD هو $ -0.0000376161 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bless Global Credit مقابل USD هو $ +0.0003469459 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bless Global Credit مقابل USD هو $ +0.001462378031618016 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000376161
|-0.20%
|60 يوم
|$ +0.0003469459
|+1.91%
|90 يوم
|$ +0.001462378031618016
|+8.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bless Global Credit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bless Global is a MMORPG mobile game published by Tigon Mobile, a subsidiary of the KOSDAQ-listed company Longtu Korea. Based on the original worldview and content of the PC game Bless, this AAA-level MMORPG retains the exceptional quality of Web2 games while incorporating the Web3 economic model. The Bless Global has a gamefi ecosystem that players can use $BLEC to interact with different game function such as donating to Guild Furnace and dissolving to corestals for upgrading equipments. For more information of $BLEC utilization, you may take a look at https://pocketbuff.gitbook.io/bless-global-whitepaper/economic-model/economic-system.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BLEC إلى AUD
A$0.029300873
|1 BLEC إلى GBP
￡0.014923426
|1 BLEC إلى EUR
€0.017653321
|1 BLEC إلى USD
$0.0181993
|1 BLEC إلى MYR
RM0.08189685
|1 BLEC إلى TRY
₺0.644801199
|1 BLEC إلى JPY
¥2.844004611
|1 BLEC إلى RUB
₽1.865246257
|1 BLEC إلى INR
₹1.575695394
|1 BLEC إلى IDR
Rp298.349132592
|1 BLEC إلى PHP
₱1.065569015
|1 BLEC إلى EGP
￡E.0.91724472
|1 BLEC إلى BRL
R$0.11101573
|1 BLEC إلى CAD
C$0.026206992
|1 BLEC إلى BDT
৳2.21121495
|1 BLEC إلى NGN
₦28.347775659
|1 BLEC إلى UAH
₴0.766372523
|1 BLEC إلى VES
Bs0.9827622
|1 BLEC إلى PKR
Rs5.073600854
|1 BLEC إلى KZT
₸9.659824454
|1 BLEC إلى THB
฿0.625873927
|1 BLEC إلى TWD
NT$0.598574977
|1 BLEC إلى CHF
Fr0.016561363
|1 BLEC إلى HKD
HK$0.141590554
|1 BLEC إلى MAD
.د.م0.182720972