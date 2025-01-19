سعر Blepe the Blue (BLEPE)
سعر Blepe the Blue (BLEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blepe the Blue الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 318.20
- تغيير سعر Blepe the Blue خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Blepe the Blue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blepe the Blue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blepe the Blue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blepe the Blue مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-29.13%
|60 يوم
|$ 0
|-18.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blepe the Blue: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+17.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme Heritage: Born out of the iconic $Pepe funeral comic, Blepe carries the torch of internet culture. Innovation: Blepe Coin brings innovation to the crypto world, marrying memes and currency like never before. Community-Driven: Inspired by 4chan, Reddit, and meme enthusiasts worldwide, Blepe Coin is a movement fueled by the community. Invest in the Future: Just as the internet embraced Blepe during the $Pepe funeral, now is the time to invest in the future of memetic currency. Blepe the Blue: The face of Blepe Coin, the blue character Brett, symbolizes the transformative power of memes.
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