سعر BlazeStake Staked SOL (BSOL)
سعر BlazeStake Staked SOL (BSOL) المباشر لليوم هو USD 321.6. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlazeStake Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.89M
- تغيير سعر BlazeStake Staked SOL خلال اليوم هو +19.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BlazeStake Staked SOL مقابل USD هو $ +51.44 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlazeStake Staked SOL مقابل USD هو $ +129.1254230400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlazeStake Staked SOL مقابل USD هو $ +57.0125083200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlazeStake Staked SOL مقابل USD هو $ +123.83161221448882 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +51.44
|+19.04%
|30 يوم
|$ +129.1254230400
|+40.15%
|60 يوم
|$ +57.0125083200
|+17.73%
|90 يوم
|$ +123.83161221448882
|+62.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlazeStake Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.37%
+19.04%
+45.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BlazeStake is a fully non-custodial Solana stake pool protocol that is supported by the Solana Foundation. By staking SOL through BlazeStake, users receive BlazeStake Staked SOL (bSOL) tokens that can be used in DeFi applications. BlazeStake automatically delegates SOL across many Solana validators to strengthen the decentralization of Solana. bSOL is designed to increase in value compared to SOL every epoch relative to the staking APY, as bSOL is always backed by an amount of SOL which increases as staking rewards compound. Users can always withdraw their SOL from the stake pool at any time either through the instant unstake feature or through delayed unstaking.
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