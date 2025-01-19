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سعر BlazeStake Staked SOL (BSOL) المباشر لليوم هو USD 321.6 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlazeStake Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.89M - تغيير سعر BlazeStake Staked SOL خلال اليوم هو +19.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BlazeStake Staked SOL (BSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlazeStake Staked SOL مقابل USD هو $ +51.44 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlazeStake Staked SOL مقابل USD هو $ +129.1254230400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlazeStake Staked SOL مقابل USD هو $ +57.0125083200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlazeStake Staked SOL مقابل USD هو $ +123.83161221448882 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +51.44 +19.04% 30 يوم $ +129.1254230400 +40.15% 60 يوم $ +57.0125083200 +17.73% 90 يوم $ +123.83161221448882 +62.61%

تحليل سعر BlazeStake Staked SOL (BSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlazeStake Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 268.69$ 268.69 $ 268.69 24 ساعة مرتفع $ 322.41$ 322.41 $ 322.41 عالية طوال الوقت $ 320.23$ 320.23 $ 320.23 تغير السعر (1 ساعة) +6.37% تغير السعر (1يوم) +19.04% تغير السعر (7 أيام) +45.53%

معلومات سوق BlazeStake Staked SOL (BSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: