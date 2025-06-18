سعر BlastUP (BLASTUP)
سعر BlastUP (BLASTUP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLASTUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlastUP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.47
- تغيير سعر BlastUP خلال اليوم هو -7.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BlastUP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlastUP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlastUP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlastUP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.24%
|30 يوم
|$ 0
|-6.54%
|60 يوم
|$ 0
|-54.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlastUP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.66%
-7.24%
-19.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BlastUP is the first launchpad based on Blast. It enables teams to raise capital in a decentralized, safe, and user-friendly environment while rewarding active participants through the Community Incentives Program.
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