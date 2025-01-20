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سعر Blastin Pepes (BPEPE) المباشر لليوم هو USD 0.221008 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blastin Pepes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 442.19 - تغيير سعر Blastin Pepes خلال اليوم هو -2.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Blastin Pepes (BPEPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blastin Pepes مقابل USD هو $ -0.004908264778497 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blastin Pepes مقابل USD هو $ -0.0155625435 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blastin Pepes مقابل USD هو $ +0.0093783197 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blastin Pepes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.004908264778497 -2.17% 30 يوم $ -0.0155625435 -7.04% 60 يوم $ +0.0093783197 +4.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blastin Pepes (BPEPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blastin Pepes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.223588$ 0.223588 $ 0.223588 24 ساعة مرتفع $ 0.23516$ 0.23516 $ 0.23516 عالية طوال الوقت $ 0.374695$ 0.374695 $ 0.374695 تغير السعر (1 ساعة) -2.29% تغير السعر (1يوم) -2.17% تغير السعر (7 أيام) -0.70%

معلومات سوق Blastin Pepes (BPEPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: