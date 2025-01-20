سعر Blastin Pepes (BPEPE)
سعر Blastin Pepes (BPEPE) المباشر لليوم هو USD 0.221008. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blastin Pepes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 442.19
- تغيير سعر Blastin Pepes خلال اليوم هو -2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Blastin Pepes مقابل USD هو $ -0.004908264778497 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blastin Pepes مقابل USD هو $ -0.0155625435 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blastin Pepes مقابل USD هو $ +0.0093783197 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blastin Pepes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004908264778497
|-2.17%
|30 يوم
|$ -0.0155625435
|-7.04%
|60 يوم
|$ +0.0093783197
|+4.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blastin Pepes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.29%
-2.17%
-0.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introduction to Blastin' Pepes Blastin' Pepes are a unique collection of NFTs natively created using the 404 standard. This standard combines the best features of ERC-20 and ERC-721 tokens, allowing for native fractionalization and enhanced liquidity. Flock [Floor Lock] Mint with no downside and infinite upside with minimum floor price locked at mint price. How it works: Proceedings of the fair mint are placed in a FAMM (Flock-AMM) with the rest of the Blastin’ Pepes supply. Proceedings of the mint were used to create a bid wall at mint price with enough depth to cover all minters.
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