سعر BlastFi Ecosystem Token ($BRES)
سعر BlastFi Ecosystem Token ($BRES) المباشر لليوم هو USD 0.01500499. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BRES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlastFi Ecosystem Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 146.08
- تغيير سعر BlastFi Ecosystem Token خلال اليوم هو -0.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $BRES مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $BRES.
خلال اليوم، كان سعر BlastFi Ecosystem Token مقابل USD هو $ -0.00012526948110099 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlastFi Ecosystem Token مقابل USD هو $ -0.0022462710 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlastFi Ecosystem Token مقابل USD هو $ -0.0018122876 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlastFi Ecosystem Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00012526948110099
|-0.82%
|30 يوم
|$ -0.0022462710
|-14.97%
|60 يوم
|$ -0.0018122876
|-12.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlastFi Ecosystem Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.82%
-3.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BlastFi revolutionizes staking with the innovative concept of restaking, utilizing the proof-of-stake consensus mechanism. Users are provided with a tokenized version of their staked assets, which can be reused on the consensus layer to earn additional rewards. This process enhances cryptoeconomic security across various blockchains. Whether staking assets directly on native mainnets or through liquid staking tokens (LST), users can seamlessly opt-in to BlastFi's smart contracts. BlastFi integrates with multiple blockchains using proof-of-stake consensus and acts as a validator on layer-1 blockchains. This integration simplifies staking and extends cryptoeconomic security to additional network applications, mitigating risks such as impermanent losses, smart contract vulnerabilities, and market manipulation. Utilities of Token The BRES token serves as the primary utility token within BlastFi's ecosystem, facilitating various functions and interactions on the platform. Users receive BRES tokens as rewards when participating in BlastFi's staking and restaking activities. Key Features: Staking Rewards Transactional Utility Liquidity Provision Ecosystem Incentives
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $BRES إلى AUD
A$0.0241580339
|1 $BRES إلى GBP
￡0.0123040918
|1 $BRES إلى EUR
€0.0145548403
|1 $BRES إلى USD
$0.01500499
|1 $BRES إلى MYR
RM0.067522455
|1 $BRES إلى TRY
₺0.5335774444
|1 $BRES إلى JPY
¥2.3466303861
|1 $BRES إلى RUB
₽1.5422128722
|1 $BRES إلى INR
₹1.2989819843
|1 $BRES إلى IDR
Rp245.9834032656
|1 $BRES إلى PHP
₱0.8779419649
|1 $BRES إلى EGP
￡E.0.7559513962
|1 $BRES إلى BRL
R$0.0910802893
|1 $BRES إلى CAD
C$0.0216071856
|1 $BRES إلى BDT
৳1.8229562351
|1 $BRES إلى NGN
₦23.3722225737
|1 $BRES إلى UAH
₴0.631710079
|1 $BRES إلى VES
Bs0.82527445
|1 $BRES إلى PKR
Rs4.1806903138
|1 $BRES إلى KZT
₸7.960147195
|1 $BRES إلى THB
฿0.5187225043
|1 $BRES إلى TWD
NT$0.4938142209
|1 $BRES إلى CHF
Fr0.0136545409
|1 $BRES إلى HKD
HK$0.1167388222
|1 $BRES إلى MAD
.د.م0.1506500996