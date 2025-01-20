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سعر BlastFi Ecosystem Token ($BRES) المباشر لليوم هو USD 0.01500499 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $BRES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlastFi Ecosystem Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 146.08 - تغيير سعر BlastFi Ecosystem Token خلال اليوم هو -0.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BlastFi Ecosystem Token ($BRES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlastFi Ecosystem Token مقابل USD هو $ -0.00012526948110099 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlastFi Ecosystem Token مقابل USD هو $ -0.0022462710 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlastFi Ecosystem Token مقابل USD هو $ -0.0018122876 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlastFi Ecosystem Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00012526948110099 -0.82% 30 يوم $ -0.0022462710 -14.97% 60 يوم $ -0.0018122876 -12.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BlastFi Ecosystem Token ($BRES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlastFi Ecosystem Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0149099$ 0.0149099 $ 0.0149099 24 ساعة مرتفع $ 0.01517879$ 0.01517879 $ 0.01517879 عالية طوال الوقت $ 0.062584$ 0.062584 $ 0.062584 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.82% تغير السعر (7 أيام) -3.77%

معلومات سوق BlastFi Ecosystem Token ($BRES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: