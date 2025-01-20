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سعر Blast Inu (BINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blast Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44 - تغيير سعر Blast Inu خلال اليوم هو -1.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Blast Inu (BINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blast Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blast Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blast Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blast Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.00% 30 يوم $ 0 -25.12% 60 يوم $ 0 -12.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blast Inu (BINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blast Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00215895$ 0.00215895 $ 0.00215895 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.00% تغير السعر (7 أيام) -2.69%

معلومات سوق Blast Inu (BINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: