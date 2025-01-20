سعر Blast Inu (BINU)
سعر Blast Inu (BINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blast Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44
- تغيير سعر Blast Inu خلال اليوم هو -1.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Blast Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blast Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blast Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blast Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.00%
|30 يوم
|$ 0
|-25.12%
|60 يوم
|$ 0
|-12.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blast Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.00%
-2.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
By leveraging the advanced features of the Blast L2 blockchain, Blast Inu ensures swift and efficient transactions without the burden of additional taxes. This not only attracts traders looking for a more economical investment option but also promotes liquidity within the Blast Inu ecosystem.
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