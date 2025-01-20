سعر BLARB (BLARB)
سعر BLARB (BLARB) المباشر لليوم هو USD 0.01075948. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLARB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BLARB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.12
- تغيير سعر BLARB خلال اليوم هو +7.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BLARB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BLARB.
خلال اليوم، كان سعر BLARB مقابل USD هو $ +0.00077494 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BLARB مقابل USD هو $ -0.0013600402 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BLARB مقابل USD هو $ +0.0000127209 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BLARB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00077494
|+7.76%
|30 يوم
|$ -0.0013600402
|-12.64%
|60 يوم
|$ +0.0000127209
|+0.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BLARB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+7.76%
+4.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the depths of the ocean lived Blarb, a creature of immense curiosity. One night, he glimpsed the moon's reflection and felt an irresistible urge to explore beyond. With determination, he journeyed through uncharted waters, guided by the moon's glow. After an arduous voyage, Blarb breached the surface and touched the moon, becoming a symbol of courage and exploration, inspiring creatures of the ocean to reach for the stars.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BLARB إلى AUD
A$0.0173227628
|1 BLARB إلى GBP
￡0.0088227736
|1 BLARB إلى EUR
€0.0104366956
|1 BLARB إلى USD
$0.01075948
|1 BLARB إلى MYR
RM0.04841766
|1 BLARB إلى TRY
₺0.3826071088
|1 BLARB إلى JPY
¥1.6826750772
|1 BLARB إلى RUB
₽1.1058593544
|1 BLARB إلى INR
₹0.9314481836
|1 BLARB إلى IDR
Rp176.3848898112
|1 BLARB إلى PHP
₱0.6295371748
|1 BLARB إلى EGP
￡E.0.5420626024
|1 BLARB إلى BRL
R$0.0653100436
|1 BLARB إلى CAD
C$0.0154936512
|1 BLARB إلى BDT
৳1.3071692252
|1 BLARB إلى NGN
₦16.7592888324
|1 BLARB إلى UAH
₴0.452974108
|1 BLARB إلى VES
Bs0.5917714
|1 BLARB إلى PKR
Rs2.9978063176
|1 BLARB إلى KZT
₸5.70790414
|1 BLARB إلى THB
฿0.3713096548
|1 BLARB إلى TWD
NT$0.3540944868
|1 BLARB إلى CHF
Fr0.0097911268
|1 BLARB إلى HKD
HK$0.0837087544
|1 BLARB إلى MAD
.د.م0.1080251792