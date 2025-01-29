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سعر Blacktail AI (BLACK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 762.24K . يتم تحديث سعر BLACK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blacktail AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 137.00K - تغيير سعر Blacktail AI خلال اليوم هو -14.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Blacktail AI (BLACK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blacktail AI مقابل USD هو $ -0.000137971521995112 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blacktail AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blacktail AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blacktail AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000137971521995112 -14.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blacktail AI (BLACK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blacktail AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.0010586$ 0.0010586 $ 0.0010586 عالية طوال الوقت $ 0.0010586$ 0.0010586 $ 0.0010586 تغير السعر (1 ساعة) +3.42% تغير السعر (1يوم) -14.98% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Blacktail AI (BLACK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: