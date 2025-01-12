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سعر Blacksmith Token (BS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.68K . يتم تحديث سعر BS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blacksmith Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 440.27 - تغيير سعر Blacksmith Token خلال اليوم هو -9.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 234.00M

أداء سعر Blacksmith Token (BS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blacksmith Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blacksmith Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blacksmith Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blacksmith Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.84% 30 يوم $ 0 -49.62% 60 يوم $ 0 -72.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blacksmith Token (BS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blacksmith Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01931398$ 0.01931398 $ 0.01931398 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -9.84% تغير السعر (7 أيام) -40.83%

معلومات سوق Blacksmith Token (BS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: