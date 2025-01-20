سعر BlackPearl (BPLC)
سعر BlackPearl (BPLC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BPLC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlackPearl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.41K
- تغيير سعر BlackPearl خلال اليوم هو -10.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BlackPearl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackPearl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackPearl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackPearl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.28%
|30 يوم
|$ 0
|-32.22%
|60 يوم
|$ 0
|-14.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlackPearl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-10.28%
-7.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BlackPearl.Chain is pushing decentralization into the future with a third-generation public blockchain. It’s network achieves blazing transaction speeds (Millions TPS) using Sharding and a VRF lightning-fast consensus mechanism built in-house. Finality is achieved in under three seconds with revolutionary P2P, Its speed and security make it the perfect platform for applications like digital asset trading, social media messaging, payment processing, supply chain tracking, and other high-scale use cases.
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