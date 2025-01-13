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سعر BlackHole Protocol (BLACK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BLACK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlackHole Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 232.89 - تغيير سعر BlackHole Protocol خلال اليوم هو +24.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BlackHole Protocol (BLACK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlackHole Protocol مقابل USD هو $ +0.00015902 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackHole Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackHole Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackHole Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015902 +24.33% 30 يوم $ 0 -22.95% 60 يوم $ 0 -29.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BlackHole Protocol (BLACK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlackHole Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.265752$ 0.265752 $ 0.265752 تغير السعر (1 ساعة) -8.65% تغير السعر (1يوم) +24.33% تغير السعر (7 أيام) -6.41%

معلومات سوق BlackHole Protocol (BLACK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: