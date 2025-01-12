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سعر BlackHat Coin (BLKC) المباشر لليوم هو USD 0.00385434 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.53K . يتم تحديث سعر BLKC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlackHat Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.92 - تغيير سعر BlackHat Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.29M

أداء سعر BlackHat Coin (BLKC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlackHat Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackHat Coin مقابل USD هو $ -0.0008735942 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackHat Coin مقابل USD هو $ -0.0016844248 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackHat Coin مقابل USD هو $ -0.005403098898227874 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0008735942 -22.66% 60 يوم $ -0.0016844248 -43.70% 90 يوم $ -0.005403098898227874 -58.36%

تحليل سعر BlackHat Coin (BLKC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlackHat Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.2$ 3.2 $ 3.2 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.51%

معلومات سوق BlackHat Coin (BLKC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: