سعر BlackHat Coin (BLKC)
سعر BlackHat Coin (BLKC) المباشر لليوم هو USD 0.00385434. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.53K. يتم تحديث سعر BLKC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlackHat Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.92
- تغيير سعر BlackHat Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.29M
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خلال اليوم، كان سعر BlackHat Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackHat Coin مقابل USD هو $ -0.0008735942 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackHat Coin مقابل USD هو $ -0.0016844248 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackHat Coin مقابل USD هو $ -0.005403098898227874 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0008735942
|-22.66%
|60 يوم
|$ -0.0016844248
|-43.70%
|90 يوم
|$ -0.005403098898227874
|-58.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlackHat Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 BLKC إلى USD
$0.00385434
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RM0.0173059866
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₺0.136443636
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¥0.6077137878
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₽0.3917165742
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₹0.3321284778
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￡E.0.19464417
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