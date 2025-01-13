سعر Blackcroc (BLACKCROC)
سعر Blackcroc (BLACKCROC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLACKCROC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blackcroc الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 707.89
- تغيير سعر Blackcroc خلال اليوم هو -1.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Blackcroc مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blackcroc مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blackcroc مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blackcroc مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.43%
|30 يوم
|$ 0
|-43.65%
|60 يوم
|$ 0
|-34.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blackcroc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-1.43%
-15.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blackcroc is here to push the next wave of crypto, past all time highs - a meme to end all memes. Not affiliated with blackrock "yet" and with no promise of any
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