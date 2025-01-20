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سعر Black Stallion (BS) المباشر لليوم هو USD 0.02403269 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Black Stallion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 265.33 - تغيير سعر Black Stallion خلال اليوم هو +10.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Black Stallion (BS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Black Stallion مقابل USD هو $ +0.00220757 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Black Stallion مقابل USD هو $ -0.0080401628 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Black Stallion مقابل USD هو $ -0.0114966428 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Black Stallion مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00220757 +10.11% 30 يوم $ -0.0080401628 -33.45% 60 يوم $ -0.0114966428 -47.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Black Stallion (BS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Black Stallion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02092377$ 0.02092377 $ 0.02092377 24 ساعة مرتفع $ 0.0244845$ 0.0244845 $ 0.0244845 عالية طوال الوقت $ 0.635794$ 0.635794 $ 0.635794 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +10.11% تغير السعر (7 أيام) +9.70%

معلومات سوق Black Stallion (BS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: