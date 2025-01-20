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سعر Black Panther (BLACK) المباشر لليوم هو USD 0.01021717 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BLACK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Black Panther الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10K - تغيير سعر Black Panther خلال اليوم هو -10.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Black Panther (BLACK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Black Panther مقابل USD هو $ -0.00121671110312113 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Black Panther مقابل USD هو $ +0.0016624357 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Black Panther مقابل USD هو $ +0.0008334063 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Black Panther مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00121671110312113 -10.64% 30 يوم $ +0.0016624357 +16.27% 60 يوم $ +0.0008334063 +8.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Black Panther (BLACK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Black Panther: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01025226$ 0.01025226 $ 0.01025226 24 ساعة مرتفع $ 0.01162838$ 0.01162838 $ 0.01162838 عالية طوال الوقت $ 0.082219$ 0.082219 $ 0.082219 تغير السعر (1 ساعة) -1.31% تغير السعر (1يوم) -10.64% تغير السعر (7 أيام) +1.69%

معلومات سوق Black Panther (BLACK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: