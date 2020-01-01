توكنوميكس Black Lemon AI (LEMON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Black Lemon AI (LEMON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Black Lemon AI (LEMON) At Black Lemon, we believe in transforming the decentralized finance (DeFi) landscape through cutting-edge technology. Our mission is to empower liquidity providers with advanced AI-driven tools that enhance Automated Market Making (AMM) strategies, optimize performance, and reduce risks. Our state-of-the-art AI algorithms analyze vast datasets to forecast price movements and market trends. By leveraging machine learning, we help liquidity providers make informed decisions about when and where to allocate their assets. الموقع الرسمي: https://blacklemon.ai/ اشتر LEMON الآن!

توكنوميكس Black Lemon AI (LEMON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Black Lemon AI (LEMON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.58K $ 3.58K $ 3.58K إجمالي العرض: $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M العرض المتداول: $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.58K $ 3.58K $ 3.58K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.08065 $ 0.08065 $ 0.08065 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00055791 $ 0.00055791 $ 0.00055791 معرفة المزيد عن سعر Black Lemon AI (LEMON)

توكنوميكس Black Lemon AI (LEMON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Black Lemon AI (LEMON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LEMON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LEMON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LEMON، استكشف السعر المباشر لتوكن LEMON!

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