سعر BLACK HOLE اليوم

السعر المباشر لمشروع BLACK HOLE (BLKH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLKH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BLKH.

يحتل BLACK HOLE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 84,703، مع عرض متداول قدره 530.98M BLKH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLKH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00230612، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BLKH بمقدار +3.15% خلال الساعة الماضية و+1.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.05K.

معلومات سوق BLACK HOLE (BLKH)

القيمة السوقية $ 84.70K$ 84.70K $ 84.70K الحجم (24 ساعة) $ 1.05K$ 1.05K $ 1.05K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 159.52K$ 159.52K $ 159.52K إمداد دورة التداول 530.98M 530.98M 530.98M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BLACK HOLE هي $ 84.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.05K. العرض المتداول لـ BLKH يبلغ 530.98M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 159.52K.