معلومات سعر BizAuto (BIZA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0324594 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) +7.28% تغير السعر (7 أيام) +11.82%

سعر BizAuto (BIZA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BIZA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBIZA على الإطلاق هو $ 0.0324594، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BIZA +0.83% على مدار الساعة الماضية، +7.28% على مدار 24 ساعة، و +11.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BizAuto (BIZA)

القيمة السوقية $ 675.21K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 779.85K إمداد دورة التداول 3.29B إجمالي العرض 3,800,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BizAuto هي $ 675.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BIZA يبلغ 3.29B، مع إجمالي عرض 3800000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 779.85K.