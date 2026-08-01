سعر BitVault Signal اليوم

السعر المباشر لمشروع BitVault Signal ($BV7X) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $BV7X الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $BV7X.

يحتل BitVault Signal حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 440,361، مع عرض متداول قدره 100.00B $BV7X. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $BV7X بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $BV7X بمقدار +0.43% خلال الساعة الماضية و+15.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BitVault Signal ($BV7X)

القيمة السوقية $ 440.36K$ 440.36K $ 440.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 440.36K$ 440.36K $ 440.36K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BitVault Signal هي $ 440.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $BV7X يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 440.36K.