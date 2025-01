ما هو Bitswift ( BITS )

Bitswift is a business-focused blockchain project based out of Canada. Companies exist behind Bitswift to facilitate the integration of the Bitswift blockchain and related products and services into business. The Bitswift blockchain has been operating since 2014 with a growing community, companies, and customers. Bitswift is at the leading edge of blockchain integration into business. Bitswift tokens can be used on the Bitswift blockchain and within Bitswifts products and services such as Bitswift.cash crypto gateway service.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Bitswift (BITS) الموقع الرسمي