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سعر BitStarters (BITS) المباشر لليوم هو USD 0.00189886 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.96K . يتم تحديث سعر BITS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BitStarters الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.16 - تغيير سعر BitStarters خلال اليوم هو -0.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.36M

أداء سعر BitStarters (BITS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BitStarters مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BitStarters مقابل USD هو $ -0.0006658251 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BitStarters مقابل USD هو $ -0.0003259767 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BitStarters مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.49% 30 يوم $ -0.0006658251 -35.06% 60 يوم $ -0.0003259767 -17.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BitStarters (BITS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BitStarters: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0018907$ 0.0018907 $ 0.0018907 24 ساعة مرتفع $ 0.00190851$ 0.00190851 $ 0.00190851 عالية طوال الوقت $ 0.00431422$ 0.00431422 $ 0.00431422 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -0.49% تغير السعر (7 أيام) -13.83%

معلومات سوق BitStarters (BITS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: