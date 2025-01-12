سعر BitStarters (BITS)
سعر BitStarters (BITS) المباشر لليوم هو USD 0.00189886. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.96K. يتم تحديث سعر BITS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitStarters الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.16
- تغيير سعر BitStarters خلال اليوم هو -0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.36M
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خلال اليوم، كان سعر BitStarters مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitStarters مقابل USD هو $ -0.0006658251 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitStarters مقابل USD هو $ -0.0003259767 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitStarters مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.49%
|30 يوم
|$ -0.0006658251
|-35.06%
|60 يوم
|$ -0.0003259767
|-17.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitStarters: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-0.49%
-13.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitStarters is a fully decentralized multichain protocol for launching innovative web3 projects. With BitStarters, decentralized projects can raise capital, build fast, connect with community of web3 enthusiasts, and receive long-term operational, strategic, and technical support. Users of the platform will gain early access to top projects building on dominant and emerging blockchains. BitStarters is a fully decentralized multichain protocol for launching innovative web3 projects. With BitStarters, decentralized projects can raise capital, build fast, connect with community of web3 enthusiasts, and receive long-term operational, strategic, and technical support. Users of the platform will gain early access to top projects building on dominant and emerging blockchains.
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