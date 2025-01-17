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سعر BitStable Finance ($BSSB) المباشر لليوم هو USD 0.129783 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $BSSB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BitStable Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16M - تغيير سعر BitStable Finance خلال اليوم هو +7.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BitStable Finance ($BSSB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BitStable Finance مقابل USD هو $ +0.00945209 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BitStable Finance مقابل USD هو $ -0.0312451923 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BitStable Finance مقابل USD هو $ +0.0034835703 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BitStable Finance مقابل USD هو $ -0.00960258682552282 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00945209 +7.86% 30 يوم $ -0.0312451923 -24.07% 60 يوم $ +0.0034835703 +2.68% 90 يوم $ -0.00960258682552282 -6.88%

تحليل سعر BitStable Finance ($BSSB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BitStable Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.117125$ 0.117125 $ 0.117125 24 ساعة مرتفع $ 0.131016$ 0.131016 $ 0.131016 عالية طوال الوقت $ 9.52$ 9.52 $ 9.52 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) +7.86% تغير السعر (7 أيام) +18.81%

معلومات سوق BitStable Finance ($BSSB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: