سعر BitStable Finance ($BSSB)
سعر BitStable Finance ($BSSB) المباشر لليوم هو USD 0.129783. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BSSB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitStable Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16M
- تغيير سعر BitStable Finance خلال اليوم هو +7.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BitStable Finance مقابل USD هو $ +0.00945209 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitStable Finance مقابل USD هو $ -0.0312451923 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitStable Finance مقابل USD هو $ +0.0034835703 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitStable Finance مقابل USD هو $ -0.00960258682552282 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00945209
|+7.86%
|30 يوم
|$ -0.0312451923
|-24.07%
|60 يوم
|$ +0.0034835703
|+2.68%
|90 يوم
|$ -0.00960258682552282
|-6.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitStable Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
+7.86%
+18.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitStable enables the generation of stablecoin DAII against the bitcoin ecosystem collateral assets.
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