سعر Bitspawn (SPWN)
سعر Bitspawn (SPWN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.37K. يتم تحديث سعر SPWN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitspawn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.00
- تغيير سعر Bitspawn خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 718.64M
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خلال اليوم، كان سعر Bitspawn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitspawn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitspawn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitspawn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+35.49%
|60 يوم
|$ 0
|+411.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitspawn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+109.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitspawn is a gaming blockchain protocol built for digital athletes and social gamers.
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