توكنوميكس Bitrue Coin (BTR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bitrue Coin (BTR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bitrue Coin (BTR) Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy. الموقع الرسمي: https://www.bitrue.com/ اشتر BTR الآن!

توكنوميكس Bitrue Coin (BTR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bitrue Coin (BTR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.43M $ 14.43M $ 14.43M إجمالي العرض: $ 801.31M $ 801.31M $ 801.31M العرض المتداول: $ 345.36M $ 345.36M $ 345.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 33.47M $ 33.47M $ 33.47M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.594476 $ 0.594476 $ 0.594476 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01420728 $ 0.01420728 $ 0.01420728 السعر الحالي: $ 0.04177454 $ 0.04177454 $ 0.04177454 معرفة المزيد عن سعر Bitrue Coin (BTR)

توكنوميكس Bitrue Coin (BTR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bitrue Coin (BTR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BTR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BTR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BTR، استكشف السعر المباشر لتوكن BTR!

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