سعر Bitrue Coin (BTR)
سعر Bitrue Coin (BTR) المباشر لليوم هو USD 0.059562. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.91M. يتم تحديث سعر BTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitrue Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.35M
- تغيير سعر Bitrue Coin خلال اليوم هو -1.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 334.37M
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خلال اليوم، كان سعر Bitrue Coin مقابل USD هو $ -0.00110991637051335 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitrue Coin مقابل USD هو $ +0.0018659940 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitrue Coin مقابل USD هو $ +0.0327334168 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitrue Coin مقابل USD هو $ +0.02577840820475591 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00110991637051335
|-1.82%
|30 يوم
|$ +0.0018659940
|+3.13%
|60 يوم
|$ +0.0327334168
|+54.96%
|90 يوم
|$ +0.02577840820475591
|+76.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitrue Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-1.82%
-0.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy.
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