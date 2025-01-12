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سعر Bitrue Coin (BTR) المباشر لليوم هو USD 0.059562 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.91M . يتم تحديث سعر BTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitrue Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.35M - تغيير سعر Bitrue Coin خلال اليوم هو -1.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 334.37M

أداء سعر Bitrue Coin (BTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitrue Coin مقابل USD هو $ -0.00110991637051335 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitrue Coin مقابل USD هو $ +0.0018659940 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitrue Coin مقابل USD هو $ +0.0327334168 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitrue Coin مقابل USD هو $ +0.02577840820475591 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00110991637051335 -1.82% 30 يوم $ +0.0018659940 +3.13% 60 يوم $ +0.0327334168 +54.96% 90 يوم $ +0.02577840820475591 +76.30%

تحليل سعر Bitrue Coin (BTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitrue Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.05957$ 0.05957 $ 0.05957 24 ساعة مرتفع $ 0.061924$ 0.061924 $ 0.061924 عالية طوال الوقت $ 0.594476$ 0.594476 $ 0.594476 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -1.82% تغير السعر (7 أيام) -0.35%

معلومات سوق Bitrue Coin (BTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: