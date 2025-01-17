سعر Bitrock Wallet Token (BRW)
سعر Bitrock Wallet Token (BRW) المباشر لليوم هو USD 0.00320503. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitrock Wallet Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71K
- تغيير سعر Bitrock Wallet Token خلال اليوم هو -9.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitrock Wallet Token مقابل USD هو $ -0.000328087729575588 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitrock Wallet Token مقابل USD هو $ -0.0011924599 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitrock Wallet Token مقابل USD هو $ +0.0009736993 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitrock Wallet Token مقابل USD هو $ -0.000422290230998244 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000328087729575588
|-9.28%
|30 يوم
|$ -0.0011924599
|-37.20%
|60 يوم
|$ +0.0009736993
|+30.38%
|90 يوم
|$ -0.000422290230998244
|-11.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitrock Wallet Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.16%
-9.28%
+23.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitrock Wallet is the first Native Crypto Wallet for Bitrock Chain ecosystem and popular EVM Chain.
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