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سعر Bitrock Wallet Token (BRW) المباشر لليوم هو USD 0.00320503 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BRW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitrock Wallet Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71K - تغيير سعر Bitrock Wallet Token خلال اليوم هو -9.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitrock Wallet Token (BRW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitrock Wallet Token مقابل USD هو $ -0.000328087729575588 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitrock Wallet Token مقابل USD هو $ -0.0011924599 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitrock Wallet Token مقابل USD هو $ +0.0009736993 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitrock Wallet Token مقابل USD هو $ -0.000422290230998244 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000328087729575588 -9.28% 30 يوم $ -0.0011924599 -37.20% 60 يوم $ +0.0009736993 +30.38% 90 يوم $ -0.000422290230998244 -11.64%

تحليل سعر Bitrock Wallet Token (BRW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitrock Wallet Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00313731$ 0.00313731 $ 0.00313731 24 ساعة مرتفع $ 0.00386497$ 0.00386497 $ 0.00386497 عالية طوال الوقت $ 0.01272674$ 0.01272674 $ 0.01272674 تغير السعر (1 ساعة) +2.16% تغير السعر (1يوم) -9.28% تغير السعر (7 أيام) +23.25%

معلومات سوق Bitrock Wallet Token (BRW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: