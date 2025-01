ما هو Bitrium ( BTRM )

Bitrium (BTRM) functions as the native token of Bitrium, a decentralized platform for presale digital assets. Through the application of blockchain technology, Bitrium's objective is to provide users with the capability to invest in promising and high-potential digital assets at an early phase within a secure, transparent, and easily accessible framework. Furthermore, it seeks to empower users to fully capitalize on the opportunities presented by blockchain technology. BTRM is integral to the Bitrium ecosystem, enabling user transactions on the platform and underpinning incentive mechanisms.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!