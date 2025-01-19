سعر Bitrium (BTRM)
سعر Bitrium (BTRM) المباشر لليوم هو USD 0.469434. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTRM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitrium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 206.80K
- تغيير سعر Bitrium خلال اليوم هو -6.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitrium مقابل USD هو $ -0.0315407068181143 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitrium مقابل USD هو $ -0.0212776593 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitrium مقابل USD هو $ +0.0398130261 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitrium مقابل USD هو $ +0.010253610968207 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0315407068181143
|-6.29%
|30 يوم
|$ -0.0212776593
|-4.53%
|60 يوم
|$ +0.0398130261
|+8.48%
|90 يوم
|$ +0.010253610968207
|+2.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitrium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.72%
-6.29%
+3.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitrium (BTRM) functions as the native token of Bitrium, a decentralized platform for presale digital assets. Through the application of blockchain technology, Bitrium's objective is to provide users with the capability to invest in promising and high-potential digital assets at an early phase within a secure, transparent, and easily accessible framework. Furthermore, it seeks to empower users to fully capitalize on the opportunities presented by blockchain technology. BTRM is integral to the Bitrium ecosystem, enabling user transactions on the platform and underpinning incentive mechanisms.
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