سعر Bitra (BTR)
سعر Bitra (BTR) المباشر لليوم هو USD 271.43. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.14K. يتم تحديث سعر BTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bitra خلال اليوم هو -29.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitra مقابل USD هو $ -113.3669392174539 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitra مقابل USD هو $ -249.5172389560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitra مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -113.3669392174539
|-29.46%
|30 يوم
|$ -249.5172389560
|-91.92%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-29.46%
-73.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BITRA - a scarce creation by the enigmatic Taraxi Taramoto. Only 100 coins exist, untouched and shrouded in mystery. No noise, no intervention - just value born of rarity. A decentralized legacy left for the community to uphold. BITRA moves in silence, its brilliance speaks loudest. BITRA is a store-of-value asset on the Taraxa Network. The BITRA Community is part of self-organised Venture Capital group within Taraxa, dedicated to accelerating Taraxa's growth and increasing its visibility.
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