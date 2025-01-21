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سعر BitPRO (BPRO) المباشر لليوم هو USD 125,983 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BPRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BitPRO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.38 - تغيير سعر BitPRO خلال اليوم هو -4.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BitPRO (BPRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BitPRO مقابل USD هو $ -5,976.8994800954 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BitPRO مقابل USD هو $ +8,064.9781212000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BitPRO مقابل USD هو $ +4,937.6013258000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BitPRO مقابل USD هو $ +45,164.3437298944 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -5,976.8994800954 -4.52% 30 يوم $ +8,064.9781212000 +6.40% 60 يوم $ +4,937.6013258000 +3.92% 90 يوم $ +45,164.3437298944 +55.88%

تحليل سعر BitPRO (BPRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BitPRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 123,809$ 123,809 $ 123,809 24 ساعة مرتفع $ 132,887$ 132,887 $ 132,887 عالية طوال الوقت $ 133,027$ 133,027 $ 133,027 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -4.52% تغير السعر (7 أيام) +7.67%

معلومات سوق BitPRO (BPRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: