سعر BitPRO (BPRO)
سعر BitPRO (BPRO) المباشر لليوم هو USD 125,983. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BPRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitPRO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.38
- تغيير سعر BitPRO خلال اليوم هو -4.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BitPRO مقابل USD هو $ -5,976.8994800954 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitPRO مقابل USD هو $ +8,064.9781212000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitPRO مقابل USD هو $ +4,937.6013258000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitPRO مقابل USD هو $ +45,164.3437298944 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -5,976.8994800954
|-4.52%
|30 يوم
|$ +8,064.9781212000
|+6.40%
|60 يوم
|$ +4,937.6013258000
|+3.92%
|90 يوم
|$ +45,164.3437298944
|+55.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitPRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-4.52%
+7.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Money On Chain provides DeFi solutions made by bitcoiners. Money On Chain brings Bitcoin to mass adoption. To that end, it offers solutions to meet the needs of different types of users: A fully bitcoin-collateralized stablecoin (DoC). A leveraged bitcoin token conceived for the long term bitcoin holder (BPro). A governance token for staking, to vote changes in the protocol and more All this, without counterparty risk since you don't need to deliver your private keys. To make this possible we developed a unique mathematical-financial model, with proven robustness even in the most extreme market situations.
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