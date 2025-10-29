معلومات سعر BitPill (BITPILL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00002897$ 0.00002897 $ 0.00002897 أدنى سعر $ 0.00000534$ 0.00000534 $ 0.00000534 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +5.06% تغير السعر (7 أيام) +5.06%

سعر BitPill (BITPILL) في الوقت الحقيقي هو $0.00000588. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BITPILL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBITPILL على الإطلاق هو $ 0.00002897، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000534.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BITPILL -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +5.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BitPill (BITPILL)

القيمة السوقية $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K إمداد دورة التداول 998.45M 998.45M 998.45M إجمالي العرض 998,446,108.664321 998,446,108.664321 998,446,108.664321

القيمة السوقية الحالية لـ BitPill هي $ 5.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BITPILL يبلغ 998.45M، مع إجمالي عرض 998446108.664321. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.87K.