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سعر Bitpanda Ecosystem (BEST) المباشر لليوم هو USD 0.895752 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BEST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitpanda Ecosystem الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 170.61 - تغيير سعر Bitpanda Ecosystem خلال اليوم هو -0.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitpanda Ecosystem (BEST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitpanda Ecosystem مقابل USD هو $ -0.0040184561000802 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitpanda Ecosystem مقابل USD هو $ -0.1180117429 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitpanda Ecosystem مقابل USD هو $ +0.5706406031 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitpanda Ecosystem مقابل USD هو $ +0.411962 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0040184561000802 -0.44% 30 يوم $ -0.1180117429 -13.17% 60 يوم $ +0.5706406031 +63.71% 90 يوم $ +0.411962 +85.15%

تحليل سعر Bitpanda Ecosystem (BEST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitpanda Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.870255$ 0.870255 $ 0.870255 24 ساعة مرتفع $ 0.900114$ 0.900114 $ 0.900114 عالية طوال الوقت $ 12.23$ 12.23 $ 12.23 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -0.44% تغير السعر (7 أيام) +44.70%

معلومات سوق Bitpanda Ecosystem (BEST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: