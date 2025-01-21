سعر Bitpanda Ecosystem (BEST)
سعر Bitpanda Ecosystem (BEST) المباشر لليوم هو USD 0.895752. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitpanda Ecosystem الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 170.61
- تغيير سعر Bitpanda Ecosystem خلال اليوم هو -0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitpanda Ecosystem مقابل USD هو $ -0.0040184561000802 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitpanda Ecosystem مقابل USD هو $ -0.1180117429 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitpanda Ecosystem مقابل USD هو $ +0.5706406031 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitpanda Ecosystem مقابل USD هو $ +0.411962 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0040184561000802
|-0.44%
|30 يوم
|$ -0.1180117429
|-13.17%
|60 يوم
|$ +0.5706406031
|+63.71%
|90 يوم
|$ +0.411962
|+85.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitpanda Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-0.44%
+44.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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