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سعر Bitpanda Ecosystem (BEST)

USD

مخطط سعر Bitpanda Ecosystem (BEST) المباشر

$0.895752
$0.895752$0.895752
-0.40%(1D)

سعر Bitpanda Ecosystem (BEST) لليوم

سعر Bitpanda Ecosystem (BEST) المباشر لليوم هو USD 0.895752. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitpanda Ecosystem الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 170.61
- تغيير سعر Bitpanda Ecosystem خلال اليوم هو -0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Bitpanda Ecosystem (BEST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitpanda Ecosystem مقابل USD هو $ -0.0040184561000802 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitpanda Ecosystem مقابل USD هو $ -0.1180117429 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitpanda Ecosystem مقابل USD هو $ +0.5706406031 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitpanda Ecosystem مقابل USD هو $ +0.411962 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0040184561000802-0.44%
30 يوم$ -0.1180117429-13.17%
60 يوم$ +0.5706406031+63.71%
90 يوم$ +0.411962+85.15%

تحليل سعر Bitpanda Ecosystem (BEST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitpanda Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.870255
$ 0.870255$ 0.870255

$ 0.900114
$ 0.900114$ 0.900114

$ 12.23
$ 12.23$ 12.23

+0.06%

-0.44%

+44.70%

معلومات سوق Bitpanda Ecosystem (BEST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 170.61
$ 170.61$ 170.61

0.00
0.00 0.00

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المصدر Bitpanda Ecosystem (BEST)

مستند تقني
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