سعر Bitoro (BTORO)
سعر Bitoro (BTORO) المباشر لليوم هو USD 0.005888. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M. يتم تحديث سعر BTORO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitoro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.28K
- تغيير سعر Bitoro خلال اليوم هو +2.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 185.22M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BTORO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BTORO.
خلال اليوم، كان سعر Bitoro مقابل USD هو $ +0.00012014 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitoro مقابل USD هو $ +0.0271996707 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitoro مقابل USD هو $ +0.0243799917 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitoro مقابل USD هو $ +0.0042977996283981963 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012014
|+2.08%
|30 يوم
|$ +0.0271996707
|+461.95%
|60 يوم
|$ +0.0243799917
|+414.06%
|90 يوم
|$ +0.0042977996283981963
|+270.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitoro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.20%
+2.08%
-1.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitoro consists of BitoroCore, a cutting-edge Layer-1 blockchain, and its flagship app, the Bitoro Network—a decentralized exchange (DEX) built to redefine trading. Together, they form a comprehensive ecosystem for professional traders, developers, and institutions. BitoroCore is engineered for the future of decentralized finance (DeFi). Built on the Cosmos SDK, it provides unmatched scalability, liquidity, and composability. Optimized for perpetuals, options, and prediction markets, it empowers seamless trading with features like EVM compatibility, gas-free transactions, and a single margin account. Secured by CometBFT's proof-of-stake consensus and powered by BTORO, the native token, BitoroCore delivers decentralization, speed, and reliability. Since its launch just seven months ago (March 2024), Bitoro Network has achieved remarkable milestones: over $5.6 billion in trading volume, nearly 70,000 active users, and 75 million BTORO tokens staked—representing nearly half the circulating supply. This success lays the foundation for BitoroCore’s evolution into a full-stack decentralized ecosystem. BitoroCore bridges digital and real-world assets (RWAs), creating a modular, open-source framework for community-driven innovation. Its high-throughput, low-latency performance is tailored to meet the demands of institutional-grade trading. Moreover, its design ensures that all aspects of the ecosystem — from trading to governance — operate transparently on-chain, putting power into the hands of BTORO holders. Join the movement shaping the future of finance. Whether by staking BTORO, participating in governance, or building the next generation of DeFi applications, the possibilities with Bitoro are limitless. The future of trust, transparency, and financial empowerment begins here.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BTORO إلى AUD
A$0.00930304
|1 BTORO إلى GBP
￡0.0047104
|1 BTORO إلى EUR
€0.0055936
|1 BTORO إلى USD
$0.005888
|1 BTORO إلى MYR
RM0.02573056
|1 BTORO إلى TRY
₺0.20984832
|1 BTORO إلى JPY
¥0.91870464
|1 BTORO إلى RUB
₽0.57531648
|1 BTORO إلى INR
₹0.50742784
|1 BTORO إلى IDR
Rp94.96772864
|1 BTORO إلى PHP
₱0.342976
|1 BTORO إلى EGP
￡E.0.295872
|1 BTORO إلى BRL
R$0.03479808
|1 BTORO إلى CAD
C$0.00841984
|1 BTORO إلى BDT
৳0.71827712
|1 BTORO إلى NGN
₦9.17132544
|1 BTORO إلى UAH
₴0.24682496
|1 BTORO إلى VES
Bs0.329728
|1 BTORO إلى PKR
Rs1.63963136
|1 BTORO إلى KZT
₸3.05074944
|1 BTORO إلى THB
฿0.19760128
|1 BTORO إلى TWD
NT$0.19277312
|1 BTORO إلى CHF
Fr0.0052992
|1 BTORO إلى HKD
HK$0.04580864
|1 BTORO إلى MAD
.د.م0.05870336