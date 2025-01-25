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سعر Bitoro (BTORO) المباشر لليوم هو USD 0.005888 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M . يتم تحديث سعر BTORO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitoro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.28K - تغيير سعر Bitoro خلال اليوم هو +2.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 185.22M

أداء سعر Bitoro (BTORO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitoro مقابل USD هو $ +0.00012014 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitoro مقابل USD هو $ +0.0271996707 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitoro مقابل USD هو $ +0.0243799917 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitoro مقابل USD هو $ +0.0042977996283981963 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012014 +2.08% 30 يوم $ +0.0271996707 +461.95% 60 يوم $ +0.0243799917 +414.06% 90 يوم $ +0.0042977996283981963 +270.27%

تحليل سعر Bitoro (BTORO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitoro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00576786$ 0.00576786 $ 0.00576786 24 ساعة مرتفع $ 0.00591062$ 0.00591062 $ 0.00591062 عالية طوال الوقت $ 0.00734561$ 0.00734561 $ 0.00734561 تغير السعر (1 ساعة) +1.20% تغير السعر (1يوم) +2.08% تغير السعر (7 أيام) -1.31%

معلومات سوق Bitoro (BTORO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: