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سعر BitOrbit (BITORB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.27K . يتم تحديث سعر BITORB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BitOrbit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.96 - تغيير سعر BitOrbit خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 44.00M

أداء سعر BitOrbit (BITORB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BitOrbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BitOrbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BitOrbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BitOrbit مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.09% 30 يوم $ 0 -40.60% 60 يوم $ 0 -36.70% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BitOrbit (BITORB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BitOrbit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) -9.86%

معلومات سوق BitOrbit (BITORB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: