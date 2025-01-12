سعر BitOrbit (BITORB)
سعر BitOrbit (BITORB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.27K. يتم تحديث سعر BITORB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitOrbit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.96
- تغيير سعر BitOrbit خلال اليوم هو -0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 44.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BITORB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BITORB.
خلال اليوم، كان سعر BitOrbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitOrbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitOrbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitOrbit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.09%
|30 يوم
|$ 0
|-40.60%
|60 يوم
|$ 0
|-36.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitOrbit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-0.09%
-9.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Building a loyal base of fanatic followers is difficult, but monetizing your content shouldn't be. We built Bitorbit for those influencers who want to generate more revenue from their content. We built Bitorbit for those influencers who value their privacy and for those who want to eliminate the middlemen and gatekeepers. Most importantly we built Bitorbit for those influencers who want it all without having to sacrifice one aspect for another.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BITORB إلى AUD
A$--
|1 BITORB إلى GBP
￡--
|1 BITORB إلى EUR
€--
|1 BITORB إلى USD
$--
|1 BITORB إلى MYR
RM--
|1 BITORB إلى TRY
₺--
|1 BITORB إلى JPY
¥--
|1 BITORB إلى RUB
₽--
|1 BITORB إلى INR
₹--
|1 BITORB إلى IDR
Rp--
|1 BITORB إلى PHP
₱--
|1 BITORB إلى EGP
￡E.--
|1 BITORB إلى BRL
R$--
|1 BITORB إلى CAD
C$--
|1 BITORB إلى BDT
৳--
|1 BITORB إلى NGN
₦--
|1 BITORB إلى UAH
₴--
|1 BITORB إلى VES
Bs--
|1 BITORB إلى PKR
Rs--
|1 BITORB إلى KZT
₸--
|1 BITORB إلى THB
฿--
|1 BITORB إلى TWD
NT$--
|1 BITORB إلى CHF
Fr--
|1 BITORB إلى HKD
HK$--
|1 BITORB إلى MAD
.د.م--